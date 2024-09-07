إبراهيم عادل يُبدي سعادته بمشاركته في فوز منتخب مصر على كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر إبراهيم عادل، مهاجم منتخب مصر، عن فرحته بعد فوزهم على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

إبراهيم عادل يُبدي سعادته بمشاركته في فوز منتخب مصر

واقيمت مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في مباراة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى.

وشارك إبراهيم عادل في فوز منتخب الفراعنة، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال 70 بعد أن تابع تسديدة مصطفى فتحي ووضعها في الشباك.

وقال إبراهيم عادل في تصريحاته عبر قناة "beIN Sports": "الحمد لله على الفوز، كان هذا هو الأهم، كان هدفي الدولي الأول مع الفريق الأول، وأنا سعيد بذلك، زملائي ساعدوني، لتحقيق ذلك."



وأضاف: "سننهي اليوم ونركز على المباريات المقبلة، وأود أن أشكر حسام حسن على الثقة التي وضعها فيني".

واختتم: "أي شخص يأتي إلى مصر سيخسر، وأشكر الجماهير على دعمهم وأتمنى أن أفرحهم في المستقبل".

