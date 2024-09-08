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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز أمام اسكتلندا مساء أمس الأحد على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتمكن كريستيانو رونالدو من قيادة منتخب بلاده للفوز بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي البرتغال الثنائي برونو فيرنانديز والدون في الدقيقتين 54 و88، فيما سجل سكوت مكتوميناي هدف اسكتلندا الوحيد عند الدقيقة 7.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية برفقة منتخبات بولندا، كرواتيا، اسكتلندا.

ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز أمام اسكتلندا

يتصدر برازيل أوروبا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يأتي منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

1- البرتغال: 6 نقاط.

2- بولندا: 3 نقاط.

3- كرواتيا: 3 نقاط.

4- اسكتلندا: 0 نقاط.