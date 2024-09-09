نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر الجاري، مواجهة قوية بين منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب البلجيكي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البلجيكي، مساء اليوم الإثنين، الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي؛ على ملعب «جروباما ستاديوم.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مع كلا من بلجيكا وإسرائيل، وإيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة فرنسا ضد بلجيكا، عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق خليل البلوشي.