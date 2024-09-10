نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عمان وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب عمان مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الحالي بستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.



موعد مباراة عمان وكوريا الجنوبية



وتنطلق صافرة بداية مباراة عمان وكوريا الجنوبية مساء الثلاثاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.



ترتيب مجموعة عمان وكوريا الجنوبية



1- العراق ثلاث نقاط

2- الأردن نقطة

3- الكويت نقطة

4- فلسطين نقطة

5- كوريا الجنوبية نقطة

6- عمان دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة عمان وكوريا الجنوبية

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

