نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 90 مساهمة تهديفية.. ماذا قدم محمد صلاح في 100 مباراة دولية مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مباراته الدولية رقم 100 بقميص منتخب مصر وذلك ضد نظيره بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025.

والتقى منتخب مصر خارج ملعبه مع نظيره منتخب بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 4 – 0 ليرفع رصيده لـ6 نقاط.

وسجل محمد صلاح هدفين في شباك بوتسوانا في مباراته رقم 100 مع منتخب مصر، بينما تكفل زميله محمود حسن تريزيجيه بتسجيل هدفين أيضًا للفراعنة ليفوز منتخبنا برباعية نظيفة.

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر

بدأ محمد صلاح مسيرته الدولية مع منتخب مصر في عام 2011 بعد استدعاه هاني رمزي للمنتخب الوطني لأول مرة في 3 سبتمبر من عام 2011 وكانت مباراته الدولية الأولى ضد سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا وخسر الفراعنة وقتها بهدفين مقابل هدف.

وعلى مدار 100 مباراة دولية خاضها محمد صلاح مع منتخب مصر سجل 57 هدفًا ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب الفراعنة خلف حسام حسن مدرب المنتخب الحالي.

وجاءت أهداف صلاح الدولية مع منتخب مصر بواقع (20 هدفا في تصفيات أمم إفريقيا – 16 هدفا في تصفيات كأس العالم – 12 هدفا في المباريات الودية – 7 أهداف في بطولة أمم إفريقيا – هدفين في المونديال).

كما نجح محمد صلاح في صناعة 33 هدفًا خلال مشواره الدولي مع منتخب مصر حيث بلغ اجمالي دقائق اللعب الرسمية 6556 دقيقة، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

وجاء أول أهداف محمد صلاح الدولية مع منتخب مصر جاء في شباك منتخب النيجر بتصفيات كأس أمم إفريقيا بتاريخ 8 أكتوبر لعام 2011 وقاد الفراعنة للفوز بثلاثية نظيفة.

يذكر أن محمد صلاح أصبح اللاعب رقم 15 في تاريخ مصر الذي يخوض 100 مباراة دولية أو أكثر، إذ يتصدر أحمد حسن قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بقميص المنتخب برصيد 184.