نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الأهلي الفاشلة.. سر رفض مارسيل كولر نجم الدوري الصيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فشل إتمام الأهلي صفقة في فترة الصيف الجاري.

قال شوبير: "أنا شايف أن الأجنحة مفيهاش مشكلة، لكن مستوى بيرسي تاو مش ثابت، مع رحيل أحمد عبدالقادر للدوري القطري أيضا".

صفقة الأهلي الفاشلة.. سر رفض مارسيل كولر نجم الدوري الصيني

أكمل: "مركز الهجوم، هناك وسام أبو علي وأيضا كهربا بس لسه ما جبش فورمته، وهقولك أن الأهلي كان بالفعل توصل لاتفاق مع جناح بيلعب في الدوري الصيني ولكن كولر رفض في النهاية".

وأتم تصريحاته: "هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع لاعب جيد، وتسير بشكل سري، ويعمل الجميع على إنهائها خلال الفترة المقبلة".

