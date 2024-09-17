القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا والمعلق

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مع نظيره فريق أي سي ميلان الإيطالي، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب سان سيرو، معقل الفريق الإيطالي؛ مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ميلان؛ مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ضد ميلان، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.

معلق مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية، تعيين المعلق المميز علي سعيد الكعبي للتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ميلان عبر قناة beIN Sports 1HD.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا

SuperSport Maximum

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

Cosmote Sport 2 HD

Arena Sport 3 HD Croatia

M+ Liga de Campeones 2

Max Sport 3 HD

SuperSport Premier League

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

Arena Premium 1 HD BiH