تعادل إيجابي بين سلتا فيغو وريال بيتيس

تعادل إيجابي بين سلتا فيغو وريال بيتيسخيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة سيلتا فيغو مع ضيفه ريال بيتيس، يوم الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم بيتيس بهدف السبق عن طريق مارك بارترا في الدقيقة (45)، فيما عادل هوغو الفاريز لسليتا فيغو في الدقيقة (49).

بالنتيجة قفز ريال بيتيس للمركز السادس في الترتيب العام برصيد 5 نقاط بينما زاد سيلتا فيغو رصيده لنقطتين في المركز الثالث عشر.

ويتصدر نادي فياريال ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن برشلونة الثاني وريال مدريد صاحب المركز الثالث، ولكليهما الرصيد ذاته من النقاط.