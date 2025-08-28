اكتمال عقد المتأهلين إلى "أبطال أوروبا"أكملت أندية بنفيكا البرتغالي وكلوب بروغ البلجيكي وكوبنهاغن الدنماركي عقد الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وتأهل بنفيكا بالفوز 1 - صفر على ضيفه فنربخشة التركي في إياب الملحق النهائي المؤهل لمرحلة الدوري.

سجل كريم أكتوركوجلو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليمنح بطاقة التأهل لفريقه بعد التعادل ذهابا بدون أهداف، ليودع الفريق التركي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، دوري الأبطال مبكرا.

وفاز كوبنهاغن على ضيفه بازل السويسري بنتيجة 2 - صفر، ليتأهل الفريق الدنماركي متفوقا بنتيجة 3 - 1 في مجموع المباراتين.

أحرز أندرياس كورنيليوس ويوسف موكوكو، من ركلة جزاء، هدفي كوبنهاغن في الدقيقتين 46 و85.

واكتسح كلوب بروغ البلجيكي ضيفه رينجرز الأسكتلندي بستة أهداف دون رد، ليتأهل متفوقا بنتيجة 9 - 1 في مجموع المباراتين.

أحرز نيكولو تريسولدي وهانز فاناكين وخواكين سيس (ثنائية) وألكسندر ستانكوفيتش وكريستوس تزوليش أهداف بروغ في الدقائق 5 و32 و41 و45 و2+45 و50.

كما تأهل كاراباغ الأذربيجاني على حساب فيرينسفاروش المجري، لينضم بذلك للقرعة التي ستقام اليوم الخميس لمرحلة الدوري المكونة من 36 فريقا.

أما الأندية الخاسرة في هذا الملحق، فستذهب للمشاركة في مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تصدر المستوى الأول: باريس سان جيرمان الفرنسي (حامل اللقب)، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وليفربول الإنجليزي، وإنتر الإيطالي، وتشلسي الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وبرشلونة الإسباني.

ويضم المستوى الثاني: أرسنال الإنجليزي، وباير ليفركوزن الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وأتالانتا الإيطالي، وفياريال الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وكلوب بروغ البلجيكي، وبنفيكا البرتغالي.

أما المستوى الثالث فيضم؛ توتنهام الإنجليزي (بطل يوروبا ليغ)، وأياكس أمستردام الهولندي، ونابولي الإيطالي، وسبورتينغ البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني، وآيندهوفن الهولندي، وسلافيا براغ التشيكي، وبودو غليمنت "النروجي، ومرسيليا الفرنسي.

وفي المستوى الرابع: موناكو الفرنسي، وبافوس القبرصي، وكايرات الكازاخي، وغلطة سراي التركي، وأونيون سان جيلواز البلجيكي، وأتلتيك بلباو الإسباني، ونيوكاسل الإنجليزي، وكوبنهاغن الدنماركي، وكاراباغ الأذربيجاني.