شباب اليمن يستهل كأس الخليج بالخسارة
استهل المنتخب اليمني للشباب مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره السعودي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب السعودي فارس يوسف في الدقيقة 20.
ويلعب المنتخب الوطني مباراته الثانية الأحد المقبل ويواجه فيها المنتخب القطري فيما يخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات يوم الأربعاء أمام المنتخب الكويتي.
يذكر أن بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً بنسختها الأولى والتي تستضيفها مدينة أبها، بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى اليمن والسعودية وقطر والكويت، فيما الثانية العراق وعمان والبحرين ومصر.
