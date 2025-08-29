مواجهات نارية في قرعة أبطال أوروبا

مواجهات نارية في قرعة أبطال أوروبااصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب بكل من بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني بينما سيواجه ريال مدريد الفائز باللقب 15 مرة عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وليفربول بموجب القرعة التي أجريت يوم الخميس.

وسيواجه سان جيرمان المصنّف في المستوى الأوّل أندية أتالانتا الإيطالي، باير ليفركوزن الألماني، سبورتينغ البرتغالي، نيوكاسل يونايتد الإنجيزي، وأتلتيك بلباو الإسباني.

وتضم النسخة الجديدة من دوري الأبطال التي اعتُمدت العام الماضي، 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم وضع جميع الفرق في دوري واحد بدلا من تقسيمها إلى مجموعات كما جرت العادة سابقا.

وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة، على أن تُكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة.

أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في دوري الأبطال من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 16 سبتمبر 2025 و28 يناير 2026.

وأوقعت القرعة إنتر ميلان الإيطالي وصيف البطل، مع كل من ليفربول الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، أرسنال الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سلافيا براغ التشيكي، أياكس الهولندي، كايرات الكازاخستاني وأونيون سان جيلواز البلجيكي.

ويلعب ريال مدريد الإسباني صاحب العدد القياسي للألقاب (15)، مع مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، مرسيليا الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني، موناكو الفرنسي، وكايرات.

ومن أندية المستوى الأول أيضا، يلعب بايرن ميونخ مع تشيلسي الإنجليزي بطل مسابقتي المؤتمر الأوروبي ومونديال الأندية، باريس سان جرمان، كلوب بروج البلجيكي، أرسنال، سبورتنغ، أيندهوفن الهولندي، سان جيلواز وبافوس القبرصي.

وسيلعب تشيلسي الذي بات النادي الوحيد المتوّج بجميع الألقاب الأوروبية مع فوزه بلقب مسابقة مونديال الأندية بنسختها الجديدة، مع بايرن ميونيخ، برشلونة، بنفيكا، أتالانتا، أياكس، نابولي الإيطالي، بافوس وقره باغ الأذربيجاني.