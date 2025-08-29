برشلونة والريال يسعيان للفوز الثالث

برشلونة والريال يسعيان للفوز الثالثيتطلع فريقا برشلونة وريال مدريد لمواصلة انتصاراتهما في الدوري الإسباني لكرة القدم من خلال منافسات الجولة الثالثة التي ستنطلق مساء اليوم الجمعة بمباراتي إلتشي مع ليفانتي، وفالنسا مع خيتافي.

ويستضيف ريال مدريد فريق مايوركا يوم غدٍ السبت، فيما يحل برشلونة ضيفًا على رايو فايكانو الأحد المقبل.

وحقق ريال مدريد الفوز في أول مباراتين له بالدوري على حساب ضيفه أوساسونا بهدف نظيف وعلى مضيفه ريال أوفييدو بثلاثية بيضاء، بينما لم يحقق مايوركا أي انتصار بالدوري حتى الآن، حيث خسر أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع سلتا فيجو بهدف لمثله.

ويسعى ريال مدريد، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، للحفاظ على سجله القوي على أرضه، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 20 مباراة بالدوري على ملعبه، فيما سيدخل مايوركا، بقيادة المدرب خافيير أراساتي، المباراة بأمل الخروج بنتيجة إيجابية تكسر سلسلة الهزائم التي تلقاها أمام ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وتواجه الفريقان في 72 مباراة بالدوري، فاز الريال في 42 منها، مقابل 18 انتصارًا لمايوركا، وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

وفي اليوم نفسه، يأمل أتلتيكو مدريد استعادة توازنه وتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم عندما يحلّ ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس، حيث لم تكن بداية لاعبي المدرب سيميوني جيدة بالخسارة في المباراة الافتتاحية أمام إسبانيول (1 / 2) ثم التعادل أمام إلتشي بهدف لمثله.

وتبدو مهمة أتلتيكو غير سهلة على الإطلاق أمام ألافيس الذي فاز على ليفانتي (2 / 1) في الجولة الأولى، قبل أن يخسر بصعوبة أمام ريال بيتيس بهدف نظيف.

وعلى استاد كامبو دي فوتبول دي فاليكاس، سيحلّ برشلونة، حامل اللقب، يوم الأحد المقبل ضيفًا ثقيلاً على رايو فايكانو في مباراة تحمل الكثير من الإثارة.

ومن المتوقع أن يدخل فايكانو المباراة بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الكبار على ملعبه، حيث اعتاد في المواسم الأخيرة أن يكون منافسًا قويًا، خاصة لبرشلونة الذي تعثر أكثر من مرة أمامه.

في المقابل يطمح برشلونة بقيادة مدربه هانسي فليك، إلى تحقيق الفوز الثالث تواليًا في بداية مشواره بالدوري.

ويمتلك برشلونة أفضلية تاريخية واضحة، حيث فاز في 22 من أصل 30 مواجهة، بينما فاز رايو فايكانو في 5 مباريات، وتعادلا 3 مرات.

وفي بقية مواجهات هذه الجولة، يلتقي يوم السبت ريال أوفييدو مع ريال سوسيداد، وجيرونا مع أشبيلية، على أن تختتم مباريات الجولة يوم الأحد المقبل، إذ سيلعب سيلتا فيجو مع فياريال، وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو، وإسبانيول مع أوساسونا.