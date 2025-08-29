الرياض - كتبت رنا صلاح - الساعة كام موعد مباراة الهلال والرياض يستعد عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة اولى مباريات فريق الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (روشن) لعام 2025-2026، حيث يلتقي الهلال على أرض ملعب المملكة أرينا ضد فريق الرياض خلال مباراة الجولة الأولى من البطولة وسط متابعة وترقب شديد من قبل عشاق الهلالي السعودي، طامحين في اعتلاء الصدارة والحصول على اللقب بعدما جاء في وصافة البطولة خلال النسخة الماضية، وفقد اللقب لصالح فريق الاتحاد، وفيما يلي ننقل لكم تفاصيل الموعد، والقنوات الناقلة.

"Al Hilal vs. Al Riyadh"الساعة كام موعد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن 2025-2026 والقنوات

تنطلق فعاليات مباراة الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026 بين فريقي الهلال والرياض من أرض ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مساء يوم الجمعة الموافق 29 من أغسطس 2025، وذلك على نحو المواقيت التالية:

الساعة التاسعة مساء (9:00) بتوقيت السعودية ومصر.

الساعة العاشرة مساء (10:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض

تمتلك شبكة قنوات “ثمانية” الرياضية السعودية الجديدة الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026، وكأس السوبر السعودي، ومختلف البطولات المحلية، وإذاعتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكن للمتابعين مشاهدة مباريات البطولة عبر الانترنت من خلال استخدام تطبيق ثمانية الجديد، والذي يوفر البث المباشر لجميع المباريات، مع تقديم تحليل احترافي لأداء اللاعبين.

تردد قناة ثمانية على نايل سات 2025

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ثمانية على عرب سات 2025

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

حكم مباراة الهلال والرياض

كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد استقرت على طاقم التحكيم الخاص بمباراة الهلال والرياض المقبلة في أولى جولات بطولة الدوري السعودي وهو الحكم “ماجد الشمراني” وقد جاء هذا القرار بعد انتشار بعض الأنباء حول رفض الاتحاد طلب فريق الهلال بخضوع المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

أهمية المباراة للزعيم الهلالي

يدخل فريق الهلال السعودي مباراة الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي ضد فريق الرياض باحثًا عن أول انتصاراته، مستهدفًا حجز لصدارة لصالحه، وعدم التنازل عنها بعدما حُرم منها خلال الموسم الماضي نتيجة تفوق فريق الاتحاد عليه واستيلائه على اللقب، ولذلك فإن مباراة الرياض والهلال تمثل اهمية كبيرة كونها الخطوة الأولى نحو الصدارة واعتلاء جدول الدوري.