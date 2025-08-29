Iraq شغال الآن .. القنوات المفتوحة الناقلة مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج للشباب 2025 

الرياض - كتبت رنا صلاح - بطولة كأس الخليج العربي للشباب 2025 اليوم الجمعة 29 أغسطس مواجهة المنتخب العراقي للشباب ضد منتخب البحرين، تلك مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات حيث يمكن متابعة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس الخليج للشباب 2025.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج للشباب 2025

ينضم كلا من منتخب العراق ومنتخب البحرين للشباب ضمن فرق المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج للشباب مع كلا من منتخب مصر، ومنتخب عمان، وتعتبر مباراة اليوم من أهم المباريات التي ستحدد شكل المنافسة خلال الفترة المقبلة، إذ يتأهل أصحاب المراكز الاولى والثانية في كل مجموعة إلى الدور النصف نهائي للبطولة للتنافس على التأهل إلى المباراة النهائية، وتحديد صاحب اللقب .

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج للشباب

المباراة

العراق ضد البحرين

مسابقة: كأس الخليج للشباب تحت 20 سنة – المجموعة الثانية – الجولة الأولى.

التاريخ الجمعة 29 أغسطس 2025

موعد المباراة

الساعة السابعة مساءً (7:00) بتوقيت مصر والسعودية

الساعة الثامنة مساءً (8:00) بتوقيت الإمارات

الملعب

ملعب “ضمك” مدينة أبها.

حكم الساحة: محمد السماعيل (السعودية).

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق والبحرين

مباراة العراق والبحرين ضمن بطولة كأس الخليج للشباب تنقل عبر القنوات التالية:

القناة القمر الصناعي تردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

قناة SSC السعودية الرياضية عرب سات 12418 أفقي (H) 27500 5/6

قناة العراقية الرياضية نايل سات 12563 عمودي (V) 27500 5/6

قناة البحرين الرياضية عرب سات 12226 أفقي (H) 27500 3/4

قناة الكأس نايل سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4

