الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق مساء اليوم الجمعة أولى مباريات فريق النصر في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، حيث يلتقي مع نظيره التعاون في مواجهة قوية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وتترقب الأنظار هذه المباراة بشكل خاص لمتابعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقود العالمي في موسمه الجديد، وسط طموحات كبيرة لتعويض الجماهير عن إخفاقات الموسم الماضي.

al-taawoun vs al-nassr: معلق مباراة التعاون ضد النصر اليوم في الدوري السعودي 2025

يدخل النصر اللقاء وهو يضع الفوز نصب عينيه من أجل بداية مثالية تمنح لاعبيه دفعة معنوية قوية، خصوصًا بعد خروجه من الموسم الماضي خالي الوفاض.

كما يسعى الفريق لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب السوبر السعودي أمام أهلي جدة بركلات الترجيح، الأمر الذي يجعل مواجهة التعاون اختبارًا مهمًا لتأكيد الجدية في المنافسة هذا الموسم.

التعاون يتمسك بأرضه وجماهيره

على الجانب الآخر، يعتمد التعاون على عاملي الأرض والجمهور في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية من أجل تحقيق بداية قوية في الدوري.

ويأمل الفريق أن يخرج بنتيجة إيجابية أمام النصر، مما يمنحه ثقة كبيرة في قادم الجولات، خاصة أنه يواجه أحد أقوى المنافسين في البطولة.

القنوات الناقلة للمباراة

سيكون بإمكان الجماهير متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات ثمانية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، حيث سيتم بث المباراة تحديدًا على قناة Thmanyah 2 HD.

المعلق المكلف بالمواجهة

أوكلت مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الرياضي المعروف فهد العتيبي، الذي سيضفي على اللقاء المزيد من الإثارة والحماس بنقله لتفاصيل المواجهة لحظة بلحظة.

موعد مباراة النصر والتعاون

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.