مواجهات قوية في قرعة اليوروبا ليغ

مواجهات قوية في قرعة اليوروبا ليغجرت اليوم مراسم سحب قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم الجديد، والذي سيقام وفق النظام الحديث للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة 36 فريقا بدلا من 32 كما كان في النسخ السابقة.

وبحسب الآلية الجديدة، يخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، بواقع 4 على ملعبه ومثلها خارج أرضه، قبل تحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، حيث وقع فريق روما الإيطالي في مجموعة تضم ليل الفرنسي ورينجرز الأسكتلندي وسيلتك الأسكتلندي، فيما سيلتقي بورتو البرتغالي مع رينجرز ونيس الفرنسي وسالزبورغ النمساوي.

كما سيخوض رينجرز مواجهات صعبة أمام روما وبورتو وسبورتنغ براغا البرتغالي، بينما يلتقي فينورد الهولندي مع أستون فيلا الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني وسيلتك الأسكتلندي.

وجاء ليل الفرنسي في مجموعة تضم دينامو زغرب الكرواتي والنجم الأحمر الصربي وسيلتا فيغو الإسباني، فيما سيواجه دينامو كييف الأوكراني كلا من ريال بيتيس وفنربخشة التركي وسيلتا فيغو.

أما أستون فيلا الإنجليزي فسيلتقي سالزبورغ النمساوي وفينورد الهولندي وبازل السويسري، بينما يلعب ريال بيتيس أمام ليون الفرنسي وفينورد ونوتنغهام فورست الإنجليزي.

وسيخوض سالزبورغ بدوره مباريات قوية ضد بورتو وليون الفرنسي وأستون فيلا وفرايبورغ الألماني.