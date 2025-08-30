ميلان يحقق فوزه الأول في الكالتشيو
حقق ميلان انتصاره الأول بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه 2-0 على مضيفه ليتشي في افتتاح الجولة الثانية من منافسات "الكالتشيو" يوم الجمعة.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح لوفيتس تشيك التسجيل في الدقيقة 66، ثم عزز كريستيان بوليسيتش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 86، ليمنح الروسونيري أول انتصار له هذا الموسم.
وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ليتشي عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.
وفي مباراة ثانية ضمن ذات الجولة، فاز كريمونيزي على ساسولو بثلاثة أهداف لهدفين.
سجل ثلاثية كريمونيزي كل من فيليبوتيراتشيانو وفرانكوفازكويز ومانويل دي في الدقائق (37 و39 و3+90)، بينما أحرز ثنائية ساسولو اندريا بينامونتي ودومينيكو بيراردي في الدقيقتين (64 و73).
بهذا الفوز، صعد كريمونيزي لصدارة الترتيب مؤقتا بعدما حقق انتصاره الثاني تواليا ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، في الوقت الذي ظل فيه ساسولو بلا النقاط في المركز الأخير.
