الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية والعالمية مساء السبت 30 أغسطس 2025 إلى ملعب سانتياجو برنابيو حيث يخوض ريال مدريد مواجهة قوية أمام مايوركا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، تأتي هذه المباراة في أجواء مليئة بالحماس والإثارة، خاصة أن النادي الملكي يسعى لتعزيز بدايته المثالية بعد فوزه في أول جولتين، بينما يأمل مايوركا في قلب التوقعات وتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم صعب.

Real Madrid vs Real Mallorca.. معلق مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني 2025

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، حيث يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد بداية قوية مع مدربه الجديد تشابي ألونسو، وفي المقابل يبحث مايوركا عن فرصة لإثبات ذاته وتسجيل أول انتصار يعيد له الثقة، ويشكل هذا الموعد نقطة التقاء مهمة بين طموحات الفريقين داخل الليجا:

الموعد: السبت 30 أغسطس 2025

التوقيت: 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة

البطولة: الدوري الإسباني الجولة الثالثة

الملعب: سانتياجو برنابيو

القنوات الناقلة للمباراة Real Madrid vs Real Mallorca

يحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية واسعة، حيث تنقله شبكة قنوات بي إن سبورتس باعتبارها الناقل الحصري لبطولات الدوري الإسباني في المنطقة العربية، سوف تعرض المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1 مع إتاحة البث المباشر عبر المنصات الرقمية التابعة للشبكة:

الناقل الحصري: شبكة بي إن سبورتس

القناة المخصصة: beIN Sports HD 1

طريقة المشاهدة: عبر القناة والمنصات الرقمية

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

يعتمد تشابي ألونسو على كوكبة من أبرز النجوم لمواصلة سلسلة الانتصارات، حيث يظهر كيليان مبابي في خط الهجوم بجانب فينيسيوس جونيور وفرانكو ماتانتونو، بينما يظل الوسط تحت قيادة تشواميني وفالفيردي، وفي الدفاع يقود روديجر وكارباخال الخط الخلفي للفريق:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، ديان هاوسن، داني كارباخال

خط الوسط: أوريليان تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فرانكو ماتانتونو، كيليان مبابي

المعلق على المباراة

سيكون المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي حاضراً عبر ميكروفون قنوات بي إن سبورتس ليضيف بطريقته المميزة المزيد من الأجواء الحماسية على مجريات اللقاء، مما يجعل المشاهدة أكثر متعة لعشاق الكرة الإسبانية.