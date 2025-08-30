تكريم الفائزين فـي منافسات بطولة خريف ظفار للرماية بالأسلحة التقليدية

اختتمت منافسات بطولة خريف ظفار للرماية بالأسلحة التقليدية التي نظمتها بلدية ظفار بمنطقة ريسوت بولاية صلالة ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم الخريف. وأسفرت النتائج عن تتويج الرامي محمد بن ناصر القعنوني بالمركز الأول في مسابقة أهداف السكتون لفئة العموم، فيما أحرز الرامي سعيد بن خميس المقبالي المركز الأول في فئة الناشئين، وفاز الرامي مسلم بن محمد جعبوب بالمركز الأول لفئة كبار السن. أما في مسابقة أهداف البندقية الثقيلة، فقد توّج الرامي سعيد بن رامس المهري بالمركز الأول، بينما حقق فريق «المرعب» المركز الأول في مسابقة إسقاط أطباق البندقية الثقيلة، وتوّج فريق اتحاد مسيب «ب» بالمركز الأول في مسابقة إسقاط أطباق السكتون، في حين فاز الرامي مسلم بن محمد جعبوب بالمركز الأول في مسابقة أهداف البندقية الثقيلة بالمنظار لفئة كبار السن، وفي كأس التحدي حصل الرامي محمد بن أحمد المعشني على المركز الأول. وفي الختام قام المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة راعي الحفل بتكريم الرماة الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات. وتأتي البطولة في إطار جهود بلدية ظفار الرامية إلى تعزيز الموروث الثقافي وإبراز رياضة الرماية بالأسلحة التقليدية باعتبارها من الرياضات العريقة التي تحظى باهتمام وإقبال واسع من مختلف الفئات العمرية.

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت على مدى خمسة أيام بمشاركة أكثر من 2048 راميًا من مختلف الفئات العمرية، تنافسوا في ست مسابقات رئيسة شملت: مسابقة أهداف السكتون (عموم، ناشئين، كبار السن)، ومسابقة أهداف البندقية الثقيلة، ومسابقة إسقاط أطباق البندقية الثقيلة والسكتون، بالإضافة إلى مسابقة أهداف البندقية الثقيلة بالمنظار لفئة كبار السن.