اليوم ..أهلي سداب يواجه صلالة فـي نهائي دوري الشباب للهوكي

تختتم اليوم «الاحد» منافسات دوري الشباب للهوكي وذلك بإقامة المباراة النهائية بين ناديي أهلي سداب وصلالة في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب هوكي عمان بولاية العامرات، حيث يطمح الفريقان في لقاء اليوم الى تقديم مباراة قوية تعكس مدى تفوقهم بالوصول الى النهائي وظفر باللقب، وكانت مباريات الادوار النهائية التي شارك فيها ثلاث اندية وهي اهلي سداب وصلالة ومصيرة منافسة قوية من أجل الوصول الى المباراة النهائية، حيث تمكن اهلي سداب من جمع 6 نقاط من فوزين بعد فوزة على مصيرة بنتيجة 4/1 والفوز على صلالة بنتيجة 6/4 بينما جاء تأهل صلالة الى المباراة النهائية بعد حصوله على المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، إثر تعادله امام مصيرة بنتيجة 2/2 بفارق الاهداف ليصعد صلالة الى النهائي.

