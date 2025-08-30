الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم السبت 30 أغسطس 2025، إلى مباراة المغرب اليوم ضد مدغشقر والقنوات الناقلة في نهائي أمم إفريقيا للمحليين الشان 2025، والتي ستقام على ملعب سفاريكوم في أجواء استثنائية تعد بالكثير من الإثارة والحماس.

Madagascar vs Morocco.. مباراة المغرب اليوم ضد مدغشقر والقنوات الناقلة والمعلق في نهائي أمم إفريقيا للمحليين

المنتخب المغربي يدخل اللقاء وهو يضع نصب عينيه تحقيق إنجاز تاريخي جديد، يتمثل في التتويج باللقب الثالث له في البطولة، بعد أن سبق له الفوز بنسختي 2018 و2020؛ أما منتخب مدغشقر فيخوض مباراة المغرب اليوم ضد مدغشقر بأحلام كبيرة، حيث يسعى لكتابة التاريخ والوصول لأول لقب قاري في سجله.

موعد مباراة المغرب اليوم ضد مدغشقر في نهائي الشان 2025

يتساءل الجمهور العربي والإفريقي: متى موعد مباراة المغرب اليوم ضد مدغشقر والقنوات الناقلة في نهائي أمم إفريقيا للمحليين الشان 2025؟ الموعد الرسمي للمباراة سيكون اليوم السبت 30 أغسطس 2025:

الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

هذا التوقيت سيجعل ملايين المتابعين في الوطن العربي وأفريقيا يترقبون بشغف صافرة البداية، حيث لا تقتصر أهمية المباراة على التتويج فقط، بل على تعزيز مكانة المغرب كأقوى منتخب في تاريخ البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد مدغشقر

الجماهير الراغبة في متابعة مباراة المغرب اليوم ضد مدغشقر والقنوات الناقلة في نهائي أمم إفريقيا للمحليين الشان 2025 يمكنهم مشاهدة المواجهة عبر:

قناة beIN Sports 6HD

التعليق الصوتي سيكون بصوت المعلق المغربي المتميز جواد بدة

كما ستتوفر إمكانية مشاهدة اللقاء عبر خدمة البث لباقات beIN Connect، ما يمنح المشاهدين فرصة متابعة المباراة من أي مكان.

ودخل “أسود الأطلس” بطولة الشان 2025 بثقة كبيرة، واستطاعوا فرض هيمنتهم على معظم المباريات بفضل قوة خطي الوسط والهجوم؛ وقدّم اللاعبون مستويات مبهرة، خاصة المهاجم أسامة المليوي الذي يتصدر سباق الهدافين بأربعة أهداف، ولاعب الوسط محمد ربيع حريمات الذي رشّحته التوقعات ليكون أفضل لاعب في البطولة.