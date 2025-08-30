الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني، حيث يلتقي فريقا أوغسبورغ وبايرن ميونخ في مباراة تحمل طابع التحدي والإثارة، ويدخل بايرن ميونخ اللقاء بعد فوز عريض في الجولة الأولى، بهدف تعزيز موقعه في صدارة الترتيب وإثبات قوته أمام منافسه التقليدي، ومن جانبه يسعى أوغسبورغ لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره، مستفيدًا من بداية قوية أعطته دفعة معنوية كبيرة، والمباراة تمثل صراعًا ليس فقط على النقاط، بل على الهيبة والتاريخ بين الفريقين، ما يجعلها واحدة من أبرز مواجهات الدوري الألماني هذا الموسم.

Augsburg vs Bayern Munich.. القنوات الناقلة لمباراة أوغسبورغ ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني

المباراة هتتذاع عبر شبكة قنوات MBC الحاصلة على حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على MBC Action، وكمان متاحة للبث الرقمي على منصة شاهد VIP بجودة عالية.

موعد مباراة أوغسبورغ ضد بايرن ميونخ

المباراة هتُقام يوم السبت 30 أغسطس 2025 على ملعب “دبليو دبليو كي أرينا” معقل أوغسبورغ. البداية هتكون الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وضعية الفريقين في الدوري

بايرن ميونخ: فاز في الجولة الأولى على لايبزيج 6-0، وبيحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف سانت باولي.

أوغسبورغ: بدأ الدوري بانتصار مهم ووصل للمركز الرابع برصيد 3 نقاط، وعايز يحقق مفاجأة أمام جماهيره.

تاريخ المواجهات

بايرن ميونخ متفوق تاريخيًا على أوغسبورغ في أكثر من 60 مواجهة، والفوز الأخير كان 3-1 لمصلحة البافاري، لكن أوغسبورغ قدر يسبب صعوبات للبايرن في السنوات الأخيرة.

التشكيل المتوقع

بايرن: نوير، أوباميكانو، تاه، لايمر، ستانيتيش، كيميتش، جوريتزكا، دياز، جنابري، أوليسي، هاري كين.

أوغسبورغ: دحمان، ماتسيما، خاوليو، شلوتيربيك، فيلهاوري، ماسينجو، وولف، جيابوليس، ياكيتش، كومور، إلياس سعد.