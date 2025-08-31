تشيلسي يحصد الانتصار الثاني

تشيلسي يحصد الانتصار الثانيحقق فريق تشيلسي الفوز اليوم، على ضيفه فولهام بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل تشيلسي نتائجه الجيدة، حيث حقق انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى سبع نقاط، حصدها بعد التعادل في الجولة الأولى مع كريستال بالاس سلبيا، والفوز على ويستهام بخمسة أهداف لهدف في الجولة الثانية.

في المقابل، توقف رصيد فولهام عند نقطتين فقط، حصدهما من التعادل في أول جولتين مع برايتون ومانشستر يونايتد بنتيجة واحدة هي بهدف لمثله، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة.

وقدم تشيلسي مستوى جيد أمام فولهام، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جواو بيدرو في الدقيقة 45+9، وفي الشوط الثاني أضاف الهدف الثاني عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.