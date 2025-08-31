تشيلسي يحصد الانتصار الثاني
حقق فريق تشيلسي الفوز اليوم، على ضيفه فولهام بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وواصل تشيلسي نتائجه الجيدة، حيث حقق انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى سبع نقاط، حصدها بعد التعادل في الجولة الأولى مع كريستال بالاس سلبيا، والفوز على ويستهام بخمسة أهداف لهدف في الجولة الثانية.
في المقابل، توقف رصيد فولهام عند نقطتين فقط، حصدهما من التعادل في أول جولتين مع برايتون ومانشستر يونايتد بنتيجة واحدة هي بهدف لمثله، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة.
وقدم تشيلسي مستوى جيد أمام فولهام، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جواو بيدرو في الدقيقة 45+9، وفي الشوط الثاني أضاف الهدف الثاني عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يحصد الانتصار الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.