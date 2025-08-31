المغرب بطلاً لكأس أمم إفريقيا للمحليين

المغرب بطلاً لكأس أمم إفريقيا للمحليينتُوِّج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، عقب فوزه 3-2 على مدغشقر في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على ملعب موي الدولي في العاصمة الكينية نيروبي.

سجل ثلاثية المغرب كل من أسامة المليوي هدفين في الدقيقتين (44) و(80)، ويوسف مهري في الدقيقة (27)، بينما سجل لمنتخب مدغشقر مانو هانتسوا وراكوتو ندرايبي في الدقيقتين (9) و(68).

ويعد هذا التتويج هو الثالث للمغرب في البطولة القارية المخصصة للاعبين المحليين، بعدما سبق له الحصول على لقبين في نسختي 2018 و2020، ما يعزز موقعه كأكثر المنتخبات تتويجًا في تاريخ هذه البطولة التي انطلقت للمرة الأولى عام 2011.