حفلة أهداف "باريسية".. وليل يتوهج

حفلة أهداف "باريسية".. وليل يتوهجحقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي "حامل اللقب"، فوزا كبيرا على مضيفه تولوز بنتيجة (6 - 3)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف سان جيرمان كل من جواو نيفيز ثلاثة أهداف (هاتريك)، وبرادلي باركولا، وعثمان ديمبيلي (هدفان) من ركلتي جزاء في الدقائق (7 و9 و14 و31 و51 و78)، فيما سجل تشارلي كريسويل، ويوان غبوهو، وأليكسيس فوسا ثلاثية تولوز في الدقائق (37 و89 و90+1).

وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى تسع نقاط في صدارة جدول الترتيب العام مؤقتا، بينما تراجع تولوز إلى المركز السادس برصيد ست نقاط.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز ليل على لوريان بنتيجة (7-1)، ونانت على أوكسير بهدف دون رد.