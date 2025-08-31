فـي دورة فلاشينج ميدوز: سينر وشفيونتيك وغوف يعبرون إلى ثمن النهائي وزفيريف يخرج

واشنطن ـ أ.ف.ب: بلغ يانيك سينر حامل اللقب والمصنف أول عالميا ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتغلبه على الكندي دينيس شابوفالوف 5-7 و6-4 و6-3 و6-3، كما حذت البولندية إيجا شفيونتيك الثانية والأميركية كوكو غوف الثالثة حذوه من بوابة الروسية آنا كالينسكايا 7-6 (7/‏‏2) و6-4 والبولندية ماجدالينا فريتش 6-3 و6-1 تواليا. وتقدم شابوفالوف في المجموعة الأولى 3-1 بعد كسر إرسال سينر في الشوط الرابع، غير أن الإيطالي رد الكسر في الشوط التاسع 5-4 ثم حسم الشوط التالي على إرساله 5-5، لكن الكندي نجح بالكسر مجددا في الشوط الثاني عشر حاسما من المجموعة 7-5. في المجموعة الثانية، أعاد المصنف أولا الأمور إلى نصابها بفضل كسر إرسال منافسه في الشوط السابع 4-3، في طريقه لحسمها 6-4. وأضاع شابوفالوف تقدما 3-0 في بداية المجموعة الثالثة بعد كسر إرسال سينر في الشوط الثاني، لكن الأخير رد بقوة وفاز بستة أشواط متتالية، بما فيها كسر إرسال الكندي ثلاث مرات في الشوط الخامس 2-3 والسابع 4-3 والتاسع 6-3.وفي المجموعة الرابعة، لم يحتج سينر إلى أكثر من كسر واحد في الشوط الثاني 2-0، في طريقه لحسمها 6-3.ويواجه سينر في الدور المقبل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الفائز على الأميركي تومي بول بصعوبة 7-6 (7/‏‏5) و6-7 (4/‏‏7) و6-3 و6-7 (5/‏‏7) و6-1 في مباراة استمرت لثلاث ساعات و39 دقيقة.قال سينر «كنت في لحظة صعبة جدا. النتيجة كانت ضدي قليلا ، لكنني حاولت أن أكون حاضرا ذهنيا».وأضاف «الأسبوع الثاني مختلف كليا. الأمور تزداد صعبة أكثر فأكثر».وبلغ الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي العاشر الدور عينه بتخطيه مواطنه فلافيو كوبولي.وحسم موزيتي المجموعتين الأوليين 6-3 و6-2 وكان متقدما في الثالثة 2-0 قبل انسحاب كوبولي بسبب إصابة في يده.

قال موزيتي «لم أرد أن أنهي المباراة بهذه الطريقة، تحديدا أمام فلافيو. هو واحد من أفضل أصدقائي».ويواجه موزيتي في الدور المقبل الإسباني خايمي مونار الفائز على البلجيكي زيزو بيرغس 6-1 و6-4 و6-4.وودّع الألماني ألكسندر زفيريف الثالث البطولة بشكل مبكر ولأول مرة من هذا الدور منذ سبعة أعوام، وذلك على يد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (27) بأربع مجموعات 6-4 و6-7 (7/‏‏9) و4-6 و4-6.صرّح زفيريف وصيف نسخة 2020 «لم ألعب مباراة جيدة (ولم ألعب) بطولة جيدة عموما».

وسيلتقي أوجيه-ألياسيم مع الروسي أندري روبليف الذي وضع حدّا لأحلام كولمان وونغ من هونج كونج بفوزه عليه 2-6 و6-4 و3-6 و6-4 و3-6.