نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على نظيره أرسنال، بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

أهداف مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

سجل في الدقيقة 83 من أحداث الشوط الثاني، دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط ليفربول هدف اللقاء الوحيد في مرمى أرسنال.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أرسنال عند المركز الثالث بواقع 6 نقاط.

