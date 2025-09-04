نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ضد ليبريا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب تونس مع نظيره ليبيريا اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد الأولمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة 7 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة تونس ضد ليبيريا

وتنطلق صافرة بداية مباراة تونس وليبيريا مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

مجموعة تونس وليبيريا

1- تونس 16 نقطة

2- ناميبيا 12 نقطة

3- ليبيريا 10 نقاط

4- غينيا الاستوائية 7 نقاط

5- مالاوي 6 نقاط

6- ساو تومي وبرنسيبي دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيريا

تردد قناة ssc 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.