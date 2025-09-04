نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ضد ليبريا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب تونس مع نظيره ليبيريا اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد الأولمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة 7 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
موعد مباراة تونس ضد ليبيريا
وتنطلق صافرة بداية مباراة تونس وليبيريا مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
مجموعة تونس وليبيريا
1- تونس 16 نقطة
2- ناميبيا 12 نقطة
3- ليبيريا 10 نقاط
4- غينيا الاستوائية 7 نقاط
5- مالاوي 6 نقاط
6- ساو تومي وبرنسيبي دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيريا
تردد قناة ssc 1
القمر: بدر
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.