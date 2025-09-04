الرياضة

موعد مباراة تونس ضد ليبريا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة تونس ضد ليبريا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ضد ليبريا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب تونس مع نظيره ليبيريا اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد الأولمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة 7 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة تونس ضد ليبيريا

وتنطلق صافرة بداية مباراة تونس وليبيريا مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

مجموعة تونس وليبيريا

1- تونس 16 نقطة
2- ناميبيا 12 نقطة
3- ليبيريا 10 نقاط
4- غينيا الاستوائية 7 نقاط
5- مالاوي 6 نقاط
6- ساو تومي وبرنسيبي دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيريا

تردد قناة ssc 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا