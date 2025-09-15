كريستيانو رونالدو يقود النصر فـي مغامرة قارية جديدة بدوري أبطال آسيا

الرياض ـ د.ب.أ: تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2، والتي تشهد مشاركة 32 فريقا، موزعة على 8 مجموعات بواقع 4 أندية في كل مجموعة، حيث تستمر البطولة في نظامها الذي كانت عليه في الموسم الماضي، وذلك منذ أن تم استحداث بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سيكون المشهد الأبرز هو ظهور نادر للنصر السعودي على مستوى البطولة الثانية من حيث القوة في القارة بعد دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعدما احتل الفريق المركز الثالث بالدوري السعودي الموسم الماضي، ما حرمه من المشاركة في «النخبة»، رفقة حامل اللقب الأهلي، وبطل الدوري المحلي الاتحاد ووصيفه الهلال.

لم يجد النصر، بقيادة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لنفسه مكانا في بطولة النخبة، ليرتضي بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2، رغم التقارير الإعلامية السعودية التي أشارت إلى إمكانية انسحاب الفريق منها، كونها لا توفر عوائد كبيرة بالمقارنة مع «النخبة» الآسيوية.

ومن غير المعتاد في مسيرة رونالدو الممتدة لأكثر من 23 عاما، أن يشارك النجم البرتغالي في البطولة الثانية قاريا، رغم أنه ظهر في 5 مباريات من قبل على مستوى بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» رفقة مانشستر يونايتد وسجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.