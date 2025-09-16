فـي دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي يقلب تأخره إلى فوز مثير والعقدة الإماراتية تلازم الاتحاد

جدة ـ أ.ف.ب: قلب الأهلي السعودي حامل اللقب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على ناساف الأوزبكي 4-2 في الجولة الافتتاحية من دور المجموعة لدوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم الإثنين، فيما كرّس الوحدة العقدة الإماراتية للاتحاد السعودي. وفي جدّة، بعدما تأخر الأهلي بهدفين سجلهما خسين نورشاييف للضيوف (35 و41)، ردّ أصحاب الأرض بقوة في الشوط الثاني من خلال ثنائية الفرنسي أنزو ميلو (65 و68) قبل أن يقتنص الدولي الجزائري رياض محرز هدف التقدم في الوقت القاتل (90+2). وعاد محمد سليمان ليضيف هدفا رابعا في اللحظات الأخيرة من المباراة (90+15). وتوج الأهلي بطلا للقارة بفوزه في المباراة النهائية على كاواساكي فرونتالي الياباني 2-0 في مايو الماضي. ولم يذق الأهلي طعم الخسارة منذ بداية الموسم، حيث فاز في أربع مباريات في مختلف المسابقات، واحدة منها بركلات الترجيح، وتعادل في واحدة أمام الاتفاق في الدوري المحلي.

وأكد الوحدة العقدة الإماراتية لضيفه الاتحاد السعودي المنقوص وهزمه في الوقت القاتل 2-1 في أبوظبي.

وافتتح الاتحاد التسجيل بتسديدة رائعة للهولندي ستيفن بيرجوين (21)، ولكنه عانى بعدما اضطر لاكمال المباراة مبكرا بعشرة لاعبين بعد طرد مهند الشنقيطي (37).

وعادل كايو كانيدو لصاحب الأرض (62)، ثم سجل لوكاس بيمنتا هدف الفوز (90+8) ليحرم الوحدة الاتحاد من الفوز الأول على فريق إماراتي بعدما عجز عن ذلك في آخر ثماني مباريات في البطولة القارية.

كما فشل الاتحاد في الفوز على الوحدة في آخر 4 مباريات بينهما، ليحقق الأخير انتصاره الأول في المباريات الافتتاحية بعدما فشل في ذلك خلال آخر سبع مباريات (6 هزائم وتعادل).

وافتقد الاتحاد الذي غاب عن النسخة الأولى للبطولة بحلتها الجديدة للثنائي الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة ونجولو كانتي للإيقاف، وكان المبادر بالتسجيل بتسديدة بعيدة من بيرجوين عجز حارس الوحدة زايد الحمادي عن صدها(21).

وحقق الشارقة الإماراتي «ريمونتادا» مثيرة وحوّل تأخره مرتين أمام ضيفه الغرافة القطري 0-2 و2-3 إلى فوز مجنون وقاتل 4-3 بعد مباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء وبطاقة حمراء. وتقدم الغرافة بثنائية الجزائري ياسين براهيمي (33 من ركلة جزاء) والإسباني خوسيلو (45+4)، لكن الشارقة أدرك التعادل في ظرف دقيقتين عبر الألباني ري ماناي (60 من ركلة جزاء) والغيني عثمان كمارا (62). وتقدم الفريق القطري مجددا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة سددها بنجاح خوسيلو (73)، لكن طرد حارس مرمى الفريق الضيف خليفة أبوبكر بعد العودة لتقنية الفيديو (في ايه آر) كان نقطة تحول بعدما سجل ماناي بعد البطاقة الحمراء مباشرة هدف التعادل للشارقة (90+1)، قبل أن يُكمل البديل البرازيلي ايجور كورنادو عودة أصحاب الأرض بهدف قاتل (90+10).

ودخل الشارقة المباراة بطموح استكمال مشواره القاري الناجح حين توج بلقب دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2024-2025 على حساب ليون سيتي السنغافوري 2-1. وانتهت مباراة السد القطري ومضيفه الشرطة العراقي بالتعادل 1-1. افتتح السنغالي دومينيك مندي التسجيل للشرطة (28) قبل أن يُعادل حسن الهيدوس للسد (62).