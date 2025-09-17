نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إبراهيم: الروح والعزيمة سر تفوق الزمالك.. ومواجهة الإسماعيلي لن تكون سهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق أن الدوري الموسم الحالي صعب والمرحلة الأولى فرصة لتجميع النقاط.

وأكد محمد إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن الروح والعزيمة عنصران صنعا الفارق مع الزمالك في الموسم الحالي.

وفيما يخص تصريحات يوسف إبراهيم أوباما الأخيرة بخصوص النادي، أشار محمد إبراهيم إلى أن أوباما لاعب مخلص وتربى داخل جدران القلعة البيضاء.

وأضاف قائلًا: "الزمالك صنع نجوميتنا وما فعله أوباما فعلته قبل سنوات".

وأختتم لاعب الزمالك السابق مشددًا على أن مباراة الفريق القادمة أمام الإسماعيلي ليست سهلة ولا بد من الحفاظ على الحالة الفنية بعد مواجهة المصري الأخيرة.