موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم العالمية مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على ملعب بارك دي براني معقل النادي الباريسي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.

يخوض باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد البداية القوية في الدوري الفرنسي وانفراده بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة وسيعمل على مواصلة سلسلة الانتصارات والتكشير عن أنيابه مبكرًا في البطولة التي يحمل لقبها.

تأتي تلك المباراة في توقيت مثالي للنادي الباريسي الذي يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري، حيث يسعى بكل قوته للحفاظ على لقبه الأوروبي الذي حققه في الموسم الماضي مما يضع ضغطًا إيجابيًا على اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في كل مباراة بجانب الطموح كبير في حديقة الأمراء لتثبيت مكانة الفريق كقوة أوروبية مهيمنة ومواصلة تحقيق الألقاب الكبرى ويبدأ هذا الطموح من تلك المباراة الافتتاحية أمام أتالانتا.