جدول مواعيد المباريات اليوم، تشهد اليوم مجموعة من المباريات في مختلف البطولات الرياضية حول العالم، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بمعرفة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، وتتصدر هذه الجولة مباراة أهلي جدة مع الرياض في الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى لقاء الزمالك مع البنك الأهلي في الدوري المصري.

ليلة كروية نارية.. جدول مواعيد المباريات اليوم الخميس 30 اكتوبر 2025

فيما يلي، نستعرض لكم مواعيد المباريات اليوم والقنوات الناقلة ليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، في مختلف المسابقات الرياضية على النحو التالي:

جدول مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

ضمك ضد الفتح – الساعة 6:15 مساء – عبر Thmanyah

الأهلي ضد الرياض – الساعة 8:30 مساء – عبر Thmanyah

الخلود ضد نيوم – الساعة 8:30 مساء – عبر Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد ساسولو – الساعة 8:30 مساء

بيزا ضد لاتسيو – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي ضد الزمالك – الساعة 8:00 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز ضد التأمين الأثيوبي – الساعة 8:00 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أوريهويلا ضد ليفانتي – الساعة 9:00 مساء

بويرتو دي فيجا ضد سيلتا فيجو – الساعة 9:00 مساء

جيتشو ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10:00 مساء

أتلتيك ليدا ضد إسبانيول – الساعة 11:00 مساء

أتلتيكو بالما ديل ريو ضد ريال بيتيس – الساعة 11:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الغرافة ضد الدحيل – الساعة 5:30 مساء

السد ضد الريان – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي