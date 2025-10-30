الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب الجماهير المصرية في كل مكان مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة السابعة لها في التاريخ، حيث أنه من المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة ما بين 6 نوفمبر، وحتى 9 نوفمبر 2025 بمشاركة 4 من أكبر الأندية المصرية، وهم الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، على أن تقام البطولة في مدينتي دبي وأبو ظبي، وللمزيد من التفاصيل، يمكنكم متابعة التقرير التالي.

بعد التعديل "Egyptian Super" مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة بالإمارات

يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري 2025 باعتباره حامل لقب الدوري المصري النسخة الماضية 2024-2025، فيما يشارك نادي الزمالك باعتباره صاحب لقب بطل كأس مصر في نفس العام، أما عن فريق سيراميكا، فهو متواجد بصفته بطل كأس رابطة المحترفين، بينما يشارك فريق بيراميدز في البطولة من خلال البطاقة الذهبية لتكتمل بذلك المنافسة بين أكبر أربعة أندية في مصر.

أعلنت الجهات المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري 2025 عن تعديلات على مواعيد مباراتي نصف النهائي المقرر إقامتهما في الإمارات، وذلك تماشيًا مع تغيير التوقيت الشتوي في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025 بالإمارات

مباراة نصف النهائي: الأهلي & سيراميكا، يوم الخميس الموافق 6 من نوفمبر 2025، الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مصر، استاد استاد هزاع بن زايد.

الأهلي & سيراميكا، يوم الخميس الموافق 6 من نوفمبر 2025، الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مصر، استاد استاد هزاع بن زايد. مباراة نصف النهائي: الزمالك & بيراميدز، يوم الخميس الموافق 6 من نوفمبر 2025، الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مصر، استاد آل نهيان.

الزمالك & بيراميدز، يوم الخميس الموافق 6 من نوفمبر 2025، الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مصر، استاد آل نهيان. مباراة تحديد المركز الثالث: يوم الأحد الموافق 9 من نوفمبر 2025، الساعة 2:45 مساءً بتوقيت مصر، استاد آل نهيان.

يوم الأحد الموافق 9 من نوفمبر 2025، الساعة 2:45 مساءً بتوقيت مصر، استاد آل نهيان. مباراة نهائي البطولة: يوم الأحد الموافق 9 من نوفمبر 2025، الساعة 5:30 بتوقيت مصر على ملعب محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري 2025

أعلنت قنوات أون سبورت المصرية عن حصولها على الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس السوبر المصري 2025 بتغطية خاصة وحضور كبير من قبل أبرز الرياضيين في مصر والوطن العربي، مع استديوهات تحليلية احترافية قبل وبعد انطلاق المباريات.

بطولة السوبر المصري في الإمارات

تقام بطولة السوبر المصري في الإمارات للمرة السابعة بتنظيم ضخم ورعاية ضخمة، ومن المقرر أن تستضيف مدينتي أبو ظبي ودبي البطولة في خطوة جادة لتعزيز التعاون الرياضي بين مصر والإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولتين بمسابقات الرياضية الهامة مصل بطولة السوبر المصري التي تعتبر من أبرز الأحداث السنوية المرتقبة في عالم كرة القدم المصرية.