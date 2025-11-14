نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. شاهد لايف مباراة مصر وأوزبكستان اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة مصر وأوزبكستان اليوم، وبينما ترتفع الإثارة، وبشكل واضح، تنطلق اليوم مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بمنتخب أوزبكستان، ضمن نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية بالإمارات، كما يأتي اللقاء على استاد هزاع بن زايد وسط اهتمام جماهيري كبير، وذلك، عبر موقع غربة نيوز الذي يقدم لكم التفاصيل كاملة.

مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

سيتم إقامة المباراة المرتقبة، وبصورة مؤكدة، مساء الجمعة 14 نوفمبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في:

06:00 مساء بتوقيت مصر.

07:00 مساء بتوقيت السعودية.

08:00 مساء بتوقيت الإمارات.

ويحتضن استاد هزاع بن زايد اللقاء، بينما يستعد المنتخبان لخوض مواجهة قوية استعدادا للبطولات المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم

سيتم عرض المباراة اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت، تحديدا عبر قناة:

ON Sport HD 1

وبينما ينتظر الجمهور تفاصيل الصوت التحليلي،

كما يتولى المعلق الرياضي بلال علام التعليق على المواجهة، مما يزيد الإثارة خلال البث.

أهمية المباراة ضمن استعدادات المنتخب

وتأتي هذه المواجهة، وبوضوح، ضمن المرحلة المهمة للتحضير قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2026،

بينما يحاول الجهاز الفني اختبار أكثر من تشكيل، وكذلك تقييم جاهزية اللاعبين،

في مباراة تمنح، وباستمرار، فرصة قوية قبل الاستحقاقات الرسمية.

ختام تحضيري قبل البطولة

ويدخل منتخب مصر اللقاء، وبطموح كبير، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، إلى جانب اختبار عناصر جديدة،

بينما يسعى اللاعبون لإثبات أحقيتهم بالمشاركة الأساسية خلال البطولات القادمة.

