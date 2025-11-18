نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة

يفتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمواجهة داخل الديار أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي بين الزمالك وفريق زيسكو الزامبي، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولات القارية الأفريقية في الوطن العربي والقارة السمراء.

يسعى فريق الزمالك بقيادة المدرب أحمد عبد الرؤوف في مصالحة الجماهير عقب فقدان السوبر المصري أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في التاسع من شهر نوفمبر الجاري على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

يقع فريق الزمالك في المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي المعروف باسم الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم كل من:

المصري البورسعيدي.

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

زيسكو يونايتد الزامبي.

