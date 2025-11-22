فوز أول لكونسيساو-الاتحاد والأهلي يواصل سلسلة اللاهزيمة فـي الدوري السعودي

الرياض ـ أ.ف.ب: استعاد الاتحاد توازنه وحقق فوزه الأول مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في الدوري السعودي لكرة القدم، والرابع عمومًا، وذلك على ضيفه الرياض 2-1 في المرحلة التاسعة التي واصل فيها الأهلي بطل آسيا سلسلة اللاهزيمة بفوزه على ضيفه القادسية بالنتيجة عينها. ولعب الفرنسي كريم بنزيمة دورًا مهمًّا في الفوز، بتسجيله هدف السبق لفريقه برأسية بعد عرضية من مواطنه موسى ديابي (24) قبل أن يضيف محمد الخبيري الثاني بالخطأ في مرماه (42). وعلى الرغم من طرد ديابي (73) وتسجيل السنغالي مامادو سيلا هدف تقليص الفارق (77)، حافظ الاتحاد على تقدّمه حتى صافرة النهاية محققًا فوزه الرابع في الدوري، ورافعًا رصيده إلى 14 نقطة. بهدفه الأخير، وصل بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، إلى المساهمة التهديفية رقم 50 مع الاتحاد في 56 مباراة ضمن الدوري. سجل الفرنسي البالغ 37 عامًا 34 هدفًا، إلى جانب 16 تمريرة حاسمة، ليصبح خامس لاعب ينجح في تحقيق هذا الرقم مع «النمور»، وفقًا لحساب «دوري روشن» على منصة أكس. وهذا الفوز الأول للاتحاد مع كونسيساو بديل الفرنسي لوران بلان، في الدوري، والرابع للفريق عمومًا، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع مؤقتًا. وكان كونسيساو قاد الاتحاد في أربع مباريات ضمن الدوري، فتعادل مع الفيحاء والخليج، وخسر أمام الأهلي والهلال. لكنه في المقابل فاز في مباراتين ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، كما فاز بمباراة في كأس السعودية. وحقق الأهلي منقوص العدد فوزًا مهمًّا واصل به سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 10 مباريات. سجل الأهلي هدفيه بواسطة البرازيلي جالينو ويندرسون (6) والإيفواري فرانك كيسيه (66) بينما سجل القادسية هدفه عبر عبدالله السالم (64). ولعب الأهلي شوطًا كاملًا بعشرة لاعبين بعد طرد زياد الجهني ببطاقة حمراء مباشرة (45+4)، لكنه واصل القتال حتى حقق فوزه الخامس في الدوري، رافعًا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بفارق نقطتين عن القادسية الخامس. وفي مباراة ثالثة، فاز الحزم على مضيفه الخلود 2-1 ضمن دربي الرس. تقدم الخلود بهدف الأرجنتيني راميرو إنريكي (3) ورد الحزم بهدفي الجنوب إفريقي إلياس موكوانا (30) والسوري عمر السومة (37 من ركلة جزاء).