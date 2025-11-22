الوداد يبحث عن استعادة الأمجاد والزمالك يسعى لتخطي الأحزان

فـي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

القاهرة ـ د.ب.أ: يتطلع فريق الوداد المغربي لاستعادة أمجاد الماضي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، فيما يسعى الزمالك المصري لتخطي أحزانه بعد خسارة السوبر المصري عندما يستهلان مبارياتهما في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) اليوم. ويسعى فريق الزمالك المصري لاستعادة لقب البطولة التي توج بها مرتين في 2019 و2024، حيث ستكون الفرصة متاحة أمامه لاستعادة اللقب، في ظل عدم تواجد فريق نهضة بركان حامل اللقب، الذي يشارك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. فيما يبحث الوداد البيضاوي المغربي عن لقبه الأول ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالمسمى الجديد، حيث فاز بها بشكلها القديم كأس الكؤوس الإفريقية عام 2002، حيث يستضيف نظيره نيروبي يونايتد الكيني.

وكانت قرعة دور المجموعات التي أقيمت في جنوب إفريقيا أسفرت عن تواجد اتحاد العاصمة الجزائري في المجموعة الأولى مع دجوليبا المالي وأولمبيك أسفي المغربي وسان بيدرو الايفواري.

وضمت المجموعة الثانية كلًّا من الوداد المغربي ومانياما من الكونغو الديمقراطية وعزام يونايتد التنزاني ونيروبي يونايتد الكيني، وفي الثالثة كل من شباب بلوزداد الجزائري وستيلنبوش الجنوب إفريقي وأوتوهو الكونغولي وبلاك ستارز التنزاني، ويتواجد ثنائي مصري في المجموعة الرابعة وهما الزمالك والمصري مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وتشهد مباريات الجولة الأولي من بطولة الكونفيدرالية مواجهة بلوزداد مع بلاك ستارز، ومانيما يونيون مع عزام، وستيلنبوش مع أوتوهو، والمصري وكايزر تشيفز، ودجوليبا مع أولمبيك أسفي، والوداد البيضاوي مع نيروبي يونايتد، والزمالك مع زيسكو يونايتد، واتحاد الجزائر مع سان بيدرو. ويبحث فريق الزمالك المصري عن تخطي الأحزان التي يعيشها عقب خسارة السوبر المصري أمام منافسه وغريمه التقليدي الأهلي في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان الزمالك قد أقال مدربه البلجيكي يانيك فيريرا وعين أحمد عبدالروؤف كمدير فني مؤقت وسط ضائقة مالية شديدة يمر بها النادي.

وحاول عبدالرؤوف تجهيز لاعبيه نفسيا من أجل تحقيق الفوز على زيسكو يونايتد، حيث تميل الأمور نحو أفضلية الفريق الأبيض خاصة أنه يخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

في الوقت نفسه سيكون مواطنه المصري البورسعيدي في مهمة صعبة للغاية حين يواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المجموعة ذاتها.

ويعتمد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري البورسعيدي على قدرات لاعبيه خاصة الدوليين منهم في تحقيق فوز يضمن له مكان في صدارة تلك المجموعة الصعبة.

فيما يسعى فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى استغلال الانطلاقة الجيدة في الموسم الحالي والصفقات مميزة التي أبرمها في الصيف، من أجل العودة لمنصات التتويج وحصد لقب الكونفيدرالية بمسماها الجديد للمرة الأولى، حين يستضيف نيروبي يونايتد في الجولة الأولي من دور المجموعات. وركز محمد أمين بنهاشم المدير الفني للوداد البيضاوي علي تجهيز لاعبيه لانطلاقة قوية في البطولة بهدف تحقيق اللقب، وعانى الوداد من تواجد بعض لاعبيه في المنتخب المغربي الثاني الذي يستعد لبطولة كأس العرب ولم يعودوا إلا قبل ثلاثة أيام فقط وهم المهدي بنعبيد حارس المرمي ومعه حمزة الهنوري ومحمد مفيد.

فيما يسعى اتحاد الجزائر إلى العودة من جديد لحصد لقب الكونفيدرالية، رغم صعوبة المهمة. ويستضيف اتحاد الجزائر نظيره سان بيدرو في مهمة قد تبدو سهلة نظريا، ولكن كرة القدم قد تغيرت كثيرًا في القارة السمراء بل وأن اتحاد الجزائر الذي توج بلقب الكونفيدرالية قبل عامين وتحديدا 2023 يعاني في المسابقة المحلية حيث يحتل المركز السابع بعد أن خاص 10 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 مباريات وخسر في مواجهة وحيدة وجمع 15 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر مولودية الجزائر والذي خاض 8 مباريات فقط.