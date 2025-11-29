نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر شاهد الشوط الثاني(1-1) من مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متابعة مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يواصل الجمهور متابعة مباراة الأهلي والجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسط اهتمام كبير بنتيجة اللقاء بسبب تأثيرها المباشر على صدارة المجموعة.

يدخل الأهلي المباراة بعد فوز كبير في الجولة الأولى على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1.

بينما يبحث الجيش الملكي عن أول نقاطه بعد خسارته من يانغ أفريكانز.

تفاصيل المباراة

تقام المباراة على ملعب مولاي الحسن في الرباط.

بدأت في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل شبكة "بي إن سبورتس" المواجهة عبر القناة الأولى.

مجريات اللقاء لحظة بلحظة

الدقيقة 10

تبادل للسيطرة بين الفريقين دون خطورة واضحة.

الدقيقة 20

ضغط أعلى من الجيش الملكي محاولًا تسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 37

محسن بوريكة يسجل الهدف الأول للجيش الملكي بعد متابعة ركلة جزاء تصدى لها مصطفى شوبير.

نهاية الشوط الأول

تقدم الجيش الملكي بهدف دون رد.

موقف الفريقين قبل المباراة

الأهلي

حصد 3 نقاط في الجولة الأولى

يتصدر المجموعة

يسعى لحسم التأهل مبكرًا

الجيش الملكي

خسر الجولة الأولى

يعتمد على الجماهير

يريد العودة للمنافسة

القنوات الناقلة

يمكن متابعة المباراة عبر:

beIN Sports HD1

خدمة beIN Connect

تطبيق TOD للمشتركين

مواعيد بث المباراة في الدول العربية

9 مساء بتوقيت القاهرة

8 مساء بتوقيت الرباط

10 مساء بتوقيت مكة

11 مساء بتوقيت أبوظبي

أهمية المباراة

الأهلي يريد الحفاظ على الصدارة

الجيش الملكي يبحث عن أول نقاط

النتيجة تؤثر على شكل المجموعة مبكرًا

اللقاء يحمل طابعًا تنافسيًا بسبب تاريخ الفريقين

تحليل أولي للأداء

الأهلي اعتمد على التدرج الهجومي

الجيش الملكي لعب بضغط عالٍ في المنتصف

سرعة الأجنحة أثرت على توازن الأهلي

الهدف جاء بعد خطأ دفاعي ثم متابعة ناجحة

تساؤلات تطرح نفسها

هل ينجح الأهلي في العودة في الشوط الثاني؟

هل يحافظ الجيش الملكي على تقدمه؟

هل يغير كولر من طريقة اللعب لتحسين الهجوم؟

متابعة مستمرة

يستكمل اللقاء أحداثه وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل مصر والمغرب.

الفريقان يقدمان مباراة قوية في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية.