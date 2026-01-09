دوت الخليج -

ريال مدريد يضرب موعداً مع برشلونة

ضرب ريال مدريد موعدا مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما تغلب على جاره في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد 2-1، مساء الخميس، في قبل نهائي البطولة المقامة في مدينة جدة السعودية. ريال مدريد يضرب موعداً مع برشلونةضرب ريال مدريد موعدا مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما تغلب على جاره في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد 2-1، مساء الخميس، في قبل نهائي البطولة المقامة في مدينة جدة السعودية. سجل هدفي الريال فالفيردي في الدقيقة الثانية، ورودريغو في الدقيقة 55، وقلص أتلتيكو الفارق عبر سولروث في الدقيقة 58. وسيلعب ريال مدريد في النهائي المقرر إقامته، الأحد المقبل، مع غريمه التقليدي برشلونة، في ملعب "الإنماء"، حيث كان الفريق الكاتالوني قد اكتسح أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة في قبل نهائي المسابقة الأربعاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يضرب موعداً مع برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.