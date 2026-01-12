بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمهأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم، غياب لاعبه جوسيب ستانيشيتش عن الملاعب لفترة غير محددة، بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن خلال مباراة الفريق أمام فولفسبورغ في الدوري.

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة ستانيشيتش وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي غياب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في وقت حساس للفريق، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 44 نقطة، وسط ضغط المنافسة على اللقب.