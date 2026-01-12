بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم، غياب لاعبه جوسيب ستانيشيتش عن الملاعب لفترة غير محددة، بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن خلال مباراة الفريق أمام فولفسبورغ في الدوري.
وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة ستانيشيتش وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي غياب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في وقت حساس للفريق، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 44 نقطة، وسط ضغط المنافسة على اللقب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.