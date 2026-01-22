الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق الجمعة، منافسات الجولة الـ 11 من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في إربد وعمان.

مباراتان في افتتاح الجولة الـ 11 بدوري المحترفين الجمعة

ويلتقي عند الرابعة مساء، فريقا الحسين إربد والجزيرة على ستاد الحسن في إربد، فيما يلعب السلط مع الفيصلي على ستاد عمّان عند السادسة والنصف مساء.



وتقام السبت مباراة الرمثا وشباب الأردن على ستاد الحسن في إربد، فيما تختتم الجولة الـ 11 الأحد المقبل، بلقاء البقعة مع الأهلي على ستاد البترا بمدينة الحسين للشباب ويلعب الوحدات مع السرحان على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.



ويأتي استئناف الدوري غدا، بعد فترة توقف طويلة استمرت لأكثر من شهرين، بسبب مشاركة المنتخبين الأول الأولمبي في كأس العرب وكأس آسيا.



ويتصدر الفيصلي ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، يليه الرمثا 24، ثم الحسين 21، الوحدات 20، السلط 15، الجزيرة والبقعة 11، شباب الأردن 8، الأهلي 4 و السرحان أخيرا بنقطة واحدة.