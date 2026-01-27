الرياض - كتبت رنا صلاح - بهدف تعزيز صفوف فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة، أنهى نادي الوحدات رسميا الثلاثاء، إجراءات التعاقد مع اللاعب عبدالله عوض، قادما من النادي الأهلي، ليمثل الفريق لمدة موسم ونصف العام.

رسمياً .. الوحدات يتعاقد مع اللاعب عبدالله عوض

وجرى حفل التوقيع الثلاثاء بمقر النادي الأهلي، بحضور رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور، ورئيس النادي الأهلي سمير صوبر.

وقدم رئيس نادي الوحدات خلال حفل التوقيع التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي المنتخب حديثا، برئاسة سمير صوبر، متمنيا للنادي التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.

يذكر ان نادي الوحدات أبرم خلال الأيام القليلة الماضية، صفقات تعاقد مع اللاعبين محمد راتب وأنس العوضات، استعدادا للاستحقاقات الكروية القادمة.