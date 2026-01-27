الرياض - كتبت رنا صلاح - فاز النصر بصعوبة بالغة على ضيفه التعاون بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، يوم الإثنين.

بنقاط التعاون .. النصر يقلص الفارق مع الهلال

انتزع النصر نقاط المباراة مستفيداً بهدف عكسي سجله محمد الدوسري مدافع التعاون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45 بعدما حول عرضية السنغالي ساديو ماني بضربة رأس في مرمى زميله مايلسون.

واصل النصر بهذا الفوز صحوته محققًا انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد التعاون عند 35 نقطة في المركز الخامس.