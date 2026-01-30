الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مصادر داخل النادي الأهلي المصري عن انتقال السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي أويبيشت المجري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. جاء هذا القرار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة، حيث غادر اللاعب مؤخرا للانضمام إلى فريقه الجديد، مما يعكس توجه النادي لتعزيز فرصه في المنافسات المختلفة.

الأهلي المصري يعلن رسمياً عن إعارة جراديشار إلى نادي أويبيشت المجري حتى نهاية الموسم

تفاصيل الإعارة

أوضح الأهلي أن عقد الإعارة يمتد لمدة ستة أشهر، مع وجود نية البيع لاحقا. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الفريق لتعزيز أداءه في فترة الانتقالات الشتوية. من المتوقع أن يساهم جراديشار بخبراته في تحسين أداء أويبيشت في الدوري المجري.

مسيرة اللاعب مع الأهلي

انضم جراديشار إلى صفوف الأهلي في يناير من العام الماضي، حيث تمكن من تحقيق نجاحات ملحوظة مع الفريق. حصل على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم السابق، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر المحلي في الموسم الحالي.

مشاركاته الدولية

شارك السلوفيني في منافسات كأس العالم للأندية التي أُقيمت في أمريكا الصيف الماضي، حيث قدم أداءً مميزاً. نقل هذه الخبرات إلى فريق أويبيشت قد يعزز من فرصه في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.