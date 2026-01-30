الرياض - كتبت رنا صلاح - ااعترف الدنماركي ييس توروب، مدرب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، بخطأ لاعب الفريق إمام عاشور، الذي تخلف عن السفر مع زملائه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده، حيث أكد توروب أنه لا يوجد أحد فوق الفريق، ووضح ضرورة معاقبة اللاعب بسبب تخلفه عن السفر دون إبداء أي أسباب.

مدرب الأهلي يعترف بخطأ إمام عاشور بعد غيابه عن رحلة يانج أفريكانز في دوري الأبطال

عقوبة إمام عاشور

عاقب الأهلي اللاعب إمام عاشور بالإيقاف لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تغريمه 1.5 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 32 ألف دولار. كما أُمر بالتدريب بشكل منفرد طوال فترة الإيقاف، مما يعكس التزام النادي بتطبيق المعايير والانضباط.

استعدادات مواجهة يانج أفريكانز

تحدث توروب عن استعدادات الفريق لمواجهة يانج أفريكانز، مشيرًا إلى أن موقف الأهلي في المجموعة جيد، مع بقاء ثلاث مباريات في البطولة. وأكد أن المباراة القادمة ستكون تحديًا كبيرًا نظرًا لقوة المنافس والفريق.

تاريخ مواجهات الفريقين

في لقاء الذهاب الذي أقيم في 23 يناير، تمكن الأهلي من تحقيق فوز مريح بهدفين نظيفين، سجل فيهم محمود حسن “تريزيجيه” هدفًا في كل شوط. يهدف الأهلي إلى تكرار الأداء القوي في المباراة القادمة ليحافظ على صدارته للمجموعة.

ترتيب المجموعة الحالية

يتصدر الأهلي المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثاني. بينما يأتي الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين من ثلاث مباريات.