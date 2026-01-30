الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد جمهور الكرة لمتابعة مواجهة قوية حيث يلتقي فريق النصر بنظيره الخلود في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري روشن للمحترفين، ستقام المباراة على ملعب الملك عبدالله ببريدة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة. يتطلع النصر إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة، لتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري ومواصلة مطاردة فريق الهلال المتصدر.

الخلود يتعادل مع النصر دون أهداف في الجولة التاسعة عشر من دوري روشن الممتاز

تفاصيل مباراة النصر والخلود

يستضيف ملعب الملك عبدالله ببريدة اللقاء المهم بين النصر والخلود، حيث يسعى فريق النصر لتحقيق فوز يعزز من موقفه في جدول الترتيب. وتعتبر هذه المباراة فرصة سانحة للنصر للعودة إلى سكة الانتصارات بعد مجموعة من النتائج المتباينة في الجولات السابقة.

مباراة النصر اليوم أمام الخلود تحمل أهمية كبيرة، خاصةً في ظل سعيه للضغط على المتصدر الهلال ويحتاج للنقاط الثلاث للارتقاء في الجدول.

يستعد نجوم النصر لتقديم أداء قوي لإسعاد الجماهير، خاصةً مع تواجد الأسماء اللامعة في التشكيلة، الطامحة لإضافة نقاط جديدة في مشوار الدوري.

تشكيل النصر الرسمي

في حراسة المرمى، يتواجد نواف العقيدي، بينما يتكون خط الدفاع من الناصر، محمد سيماكان، مارتينيز، ونواف بوشل. أما في خط الوسط، يشارك كل من أنخيلو، مارسيلو بروزوفيتش، وعلي الحسن، في حين يظل خط الهجوم مترويًا بأسماء بارزة مثل ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، وكينغيسلي كومان.

يسعى الجهاز الفني للنصر لتحقيق الانسجام والتعاون بين اللاعبين لضمان تقديم أداء قوي يساهم في حصد النقاط.

يغلب على الأجواء داخل معسكر النصر روح التحدي والتفاؤل، مع تأكيد اللاعبين على أهمية هذه المباراة في سعيهم لاستعادة التوازن وتحقيق النتائج الإيجابية.