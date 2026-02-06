نتائج قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا

نتائج قرعة نصف نهائي كأس إسبانياأُقيمت في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، مراسم قرعة نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025 / 2026، وأسفرت عن مواجهتين مرتقبتين تعد بالكثير من الإثارة والتنافس.

وأسفرت القرعة عن مواجهة من العيار الثقيل بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، فيما سيواجه أتلتيك بيلباو نظيره ريال سوسيداد، في لقاءات تعد بمستوى فني عالٍ جداً.

يأتي نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، بعد أن كانت الأدوار السابقة من البطولة تُقام بمباراة واحدة فقط، ما يتيح لكل فريق فرصة أكبر للتعويض والمنافسة على التأهل للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أيام 10 أو 11 أو 12 فبراير، بينما ستُقام مواجهات الإياب أيام 3 أو 4 أو 5 مارس، بحسب الاتحاد الإسباني.