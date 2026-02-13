أتلتيكو يضع قدما في نهائي إسبانيا

أتلتيكو يضع قدما في نهائي إسبانياحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا كاسحًا على ضيفه برشلونة 4 - 0 في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، ليضع حامل اللقب في موقف صعب قبل لقاء الإياب.

وسجل أتلتيكو الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد خطأ غير متوقع من مدافع برشلونة إريك جارسيا، وبعد ثماني دقائق، عزز الفريق تقدمه بهجمة منسقة انتهت بهدف أنطوان جريزمان بعد تمريرات متتالية بين أديمولا لوكمان وجوليان ألفاريز وناويل مولينا.

وأضاف أتلتيكو مدريد الهدف الثالث في الدقيقة 33 من هجمة مرتدة قادها جوليانو سيميوني ومرر خلالها الكرة إلى ألفاريز الذي أرسلها إلى لوكمان غير المراقب ليسددها في الشباك.

وواصل الفريق تفوقه قبل نهاية الشوط الأول بهدف رابع سجله ألفاريز بعد تمريرة عرضية من لوكمان.

وسيواجه الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة الفائز من نصف نهائي ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو في المباراة النهائية، بعد أن فاز سوسيداد 1 - 0 في مباراة الذهاب، على أن تُقام مباراة الإياب في سان سيباستيان يوم 4 مارس.