الرياض - كتبت رنا صلاح - قام مجلس إدارة نادي الأهلي بزيارة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه الوزارة وحصوله على ثقة القيادة السياسية، وضم الوفد أعضاء مجلس الإدارة محمد الجارحي، وسيد عبد الحفيظ، والمهندسان حازم هلال وإبراهيم العامري، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للنادي الدكتور سعد شلبي ومدير الإعلام جمال جبر.

مجلس الأهلي يهنئ جوهر نبيل بعد تعيينه وزيرًا للشباب والرياضة

وخلال الزيارة، عبر مجلس إدارة الأهلي عن ثقته في قدرة جوهر نبيل على تنفيذ الرؤية الطموحة للدولة في تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والقاري، ودعم المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية، ورحب الوزير بوفد الأهلي معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، ومشيداً بدور الأندية والمؤسسات في دعم الرياضة والتعاون لتحقيق المصالح العليا للوطن.

ويعقد جوهر نبيل سلسلة من الاجتماعات داخل مقر الوزارة لتنظيم سير العمل بعد تسلمه المسؤولية خلفاً للدكتور أشرف صبحي، مشدداً على اعتزازه بثقة القيادة السياسية في تكليفه، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الملفات والمشروعات المنفذة، والبناء على الإنجازات لضمان استدامة التطوير في قطاع الشباب والرياضة.

وأضاف الوزير أن العمل سيتم بروح الفريق الواحد وبالتعاون مع جميع قطاعات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات، فضلاً عن الهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأنشطة، وتعزيز الاستثمار الرياضي، وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.